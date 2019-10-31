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SPK haftalık bülteni

7 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerler'in 200 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerler'in 200 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, İş Yatırım Menkul Değerler'in 200 milyon lira, Optima Faktoring'in 90 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Senkron Güvenlik

ve İletişim Sistemleri'ne toplam 69 bin 269 lira, Işıklar Enerji ve

Yapı Holding'e 38 bin 308 lira, Çemaş Döküm

Sanayii'ne 38 bin 308 lira, Tera Yatırım Menkul

Değerler'e 26 bin 49 lira, Osmanlı Yatırım

Menkul Değerler'e toplam 676 bin 176 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

1 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve söz konusu kişinin tüm lisanslarının yargılama süreci sonuçlanana kadar, yargılama sürecinin

sonrasında şahsın suçlu bulunması durumunda ise sürekli olarak iptal edilmesini kararlaştıran SPK, QNB Finansbank pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 6 kişi hakkında, OSTIM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak da 7 kişi hakkında Cumhuriyet

Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK, QNB Finansbank pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 9 kişi hakkında, OSTIM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle de 10 kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem

yapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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