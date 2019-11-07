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SPK haftalık bülteni

7 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 1 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 1 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Karsan Otomotiv

Sanayii ve Ticaret AŞ'nin 300 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusu, Atılım Faktoring'in 50 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama'nın 1 milyar 518 milyon 18 bin lira, Garanti Finansal Kiralama'nın 2,5 milyar lira, VakıfBank'ın 1 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.

SPK, kuruldan izin alınmaksızın sermaye piyasası

faaliyetinde bulunulması nedeniyle 1 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Marka Yatırım

Holding'e 30 bin 961 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, şirket hakkında yapılan inceleme sonucunda 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı aldı.

Kurul, Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojilerinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 kişi hakkında cumhuriyet

başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını ve söz konusu kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici

işlem yapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Karsan Otomotiv, bedelli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:56 Kaynak: AA
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