SPK haftalık bülteni

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6 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret pay piyasasında 31 Ekim 2019-13 Kasım 2019 döneminde

meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 30 Eylül 2019-13 Kasım 2019

döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6

ay süreyle Global Menkul Değerler unvanlı yatırım kuruluşunun Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret pay piyasasında müşterilerinden internet

üzerinden emir kabul etmesinin yasaklanmasına ve 2 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:10 Kaynak: AA
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