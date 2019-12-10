SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ (HURGZ) pay piyasasında döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle bazı şirket ve kişilere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ (HURGZ) pay piyasasında döneminde meydana gelen fiyat ve miktar

hareketleri nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve

yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı kanunun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde

Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Akdere İnşaat Turizm Tekstil, Ahmet Can Teoman, Hakan Bahadır, Filiz Kumru, Poyraz Teoman ve Mehmet Akdere hakkında bugün tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.

6362 sayılı kanunun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde

Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bugün tarihli işlemlerden başlamak üzere HURGZ pay piyasasında 6 ay süre ile brüt takas uygulanmasına, açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilememesine, yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına karar verildi.

Bazı isimlere işlem yasağı

Kurul, Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret AŞ (FORMT) pay piyasasında 8 Kasım 2019-4 Aralık 2019 döneminde meydana

gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6362 sayılı kanunun 1. maddesi çerçevesinde

yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı kanunun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde

Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bugün tarihli işlemlerden başlamak üzere

FORMT pay piyasasında 6 ay süre ile tek fiyat işlem yönteminin uygulanması, yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanması kararı aldı. Kanunun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak

Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Yaşar Göcek, Emre Baydoğan, Özer Karalar, Halil İbrahim Balkanlı, Mehmet Haluk Tansu, Ahmet Gençler, Ahmet Can Teoman, Poyraz Teoman ve Musa Genç hakkında bugün tarihli

işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına da karar verildi.