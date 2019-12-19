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SPK haftalık bülteni

6 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Akdeniz Faktoring'in 286 milyon lira, Global Yatırım Holding'in 250 milyon lira, Halk Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı'nın 2 milyar lira, Garanti Bankası'nın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Yatırım Varlık

Kiralama'nın 150 milyon lira, ZKB Varlık

Kiralama'nın 150 milyon lira tutarındaki yönetim

sözleşmesine dayalı

kira sertifikası ihracı başvurusunu, Halk Varlık

Kiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki diğer kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

MMC Sanayi ve Ticari

Yatırımlar'a 38 bin 308 lira, Marka Yatırım Holding'e 76 bin 616 lira, Verusaturk Girişim

Sermayesi Yatırım

Ortaklığına toplam 107 bin 577 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

SPK, kurulun III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında

Tebliğ" in Geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "son takvim yılı" ifadesi ile ilgili oluşan tereddütlerin giderilmesi

amacıyla söz konusu geçici madde hükmünden yararlanmak isteyen gayrimenkul değerleme kuruluşlarının 2018 yılını esas

alarak, maddede öngörülen şartı sağladıklarına ilişkin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar kurula başvurmaları gerektiğinin duyurulmasına da karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Garanti Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:46 Kaynak: AA
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