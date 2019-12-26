SPK haftalık bülteni - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi

SPK haftalık bülteni

6 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteni, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Yapı ve Kredi Bankası'nın 5 milyar lira, Nurol Yatırım Bankası'nın 600 milyon lira, Zorlu Faktoring'in 148 milyon lira, Odeabank'ın 4 milyar lira, Koç Finansman'ın 675 milyon lira, Nurol Holding'in 500 milyon lira, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlamanın 107 milyon lira, Lider Faktoring'in 135 milyon lira, Devir Faktoring'in 30 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Vakıf Varlık

Kiralama'nın 12 milyar lira tutarındaki alım satıma ve

yönetim sözleşmesine

dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul, 1 kişiye toplam 6 milyon 153 bin 232 lira idari para cezası uygulanmasına 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı

niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 5 kişi hakkında Cumhuriyet

Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul, söz konusu şirketin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6 kişi hakkında, borsalarda 2 yıl geçici işlem

yapma yasağı getirdi.

SPK, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföylerinde bulunan girişim şirketlerinin halka açılması sonucunda bu şirketlerin

girişim sermayesi yatırım ortaklığı portföyünde kalan tüm paylarının girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilmesine ve bu çerçevede Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ'in 22.

maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde yer alan portföy sınırlamalarına ilişkin hesaplamalarda dahil edilmemesine karar

veren kurul, 2020 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutarları yayımladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Yapı Kredi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok
MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
00:24 Akşener: Asgari ücreti 2 bin 650 lira yapın, vergiden de muaf bırakın - Son Dakika Ekonomi
00:19 Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret tepkisi - Son Dakika Ekonomi
00:04 Libya Türkiye'den askeri destek istedi - Son Dakika Ekonomi
23:54 ABD'deki Halkbank davasında duruşma 25 Şubat'a ertelendi - Son Dakika Ekonomi
22:29 EPDK: Elektriğe ilk çeyrekte zam yok - Son Dakika Ekonomi
20:40 Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok - Son Dakika Ekonomi
20:34 MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 02:35:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPK haftalık bülteni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]