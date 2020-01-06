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SPK haftalık bülteni

6 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İhlas Gazetecilik pay piyasasında 25 Ekim-30 Aralık 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İhlas Gazetecilik pay piyasasında 25 Ekim-30 Aralık 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, İhlas Gazetecilik pay piyasasında 25 Ekim-30 Aralık 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını, İhlas Gazetecilik pay piyasasında 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını, brüt takas uygulanmasını, kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Aralık, İhlas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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