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SPK haftalık bülteni

6 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Creditwest Faktoring AŞ (CRDFA) pay piyasasında 16 Aralık 2019-3 Ocak 2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Creditwest Faktoring AŞ pay piyasasında...

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Creditwest Faktoring AŞ (CRDFA) pay piyasasında 16 Aralık 2019-3 Ocak 2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar

hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6

ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Creditwest Faktoring AŞ pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin

yasaklanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, 16 Aralık 2019-3 Ocak 2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Creditwest Faktoring AŞ pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını, 6 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Creditwest, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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