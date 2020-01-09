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SPK haftalık bülteni

6 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Aksa Akrilik Kimya

Sanayii'nin 138 milyon 750 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve

Ticaret'in 11 milyon lira, Türk Telekom'un 1 milyar lira, VakıfBank'ın 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Çemaş Döküm Sanayii AŞ (CEMAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yapılan inceleme

sonucunda Emre Aydın adlı kişiye 10 milyon 587 bin 904,62 lira başta olmak üzere 7 kişiye ve 2 tüzel kişiye toplam 13 milyon 605 bin 732,8 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında gerçekleştirilen işlemler sonucunda 1 kişiye 38 bin 308 lira Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan

inceleme sonucunda 1 kişiye 51 bin 956,66 lira, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan

inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 642 bin 700,82 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Kurul, payları

Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören halka açık ortaklıkların sistemik önemlerine

göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2020 yılı için dahil oldukları grupları da belirledi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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