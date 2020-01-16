SPK haftalık bülteni - Son Dakika

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SPK haftalık bülteni

24 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ard Grup Bilişim Teknolojileri'nin pay başına 5,30 liradan halka arzına onay verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ard Grup Bilişim Teknolojileri'nin pay başına 5,30 liradan halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Ard Grup Bilişim Teknolojileri'nin pay başına 5,30 liradan halka arzını onayladı.

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret'in 305 milyon 257 bin 49 lira, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi'nin 7 milyon 397 bin 250 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu; Şeker Faktoring'in 83 milyon lira, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 840 milyon lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler'in 38 milyon lira, Ziraat Bankası'nın 15 milyar lira, Türkiye İş Bankası'nın ise 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Alb Menkul'e çeşitli ihlallerden toplam 228 bin 232 lira, Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 7 kişiye toplam 437 bin 770,24 lira; ICBC Turkey Bank'a (ICBCT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 5 kişiye toplam 186 bin 770,12 lira idari para cezası verilmesine karar veren kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen toplam 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:04 Kaynak: AA
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