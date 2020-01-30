SPK haftalık bülteni - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi

SPK haftalık bülteni

6 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş'nin, 220 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteni, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş'nin, 220 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Sümer Varlık Yönetim A.Ş'nin 101 milyon lira, Yatırım Finansman Menkul Değerleri'nin 220 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu Bursa Çimento Fabrikası'nın 74 milyon 184 bin 192 lira, Olmuksan International

Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret'in 165 milyon lira tutarındaki Adese Alışveriş Merkezleri

Ticaret'in 126 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK, Link Bilgisayar Sistemleri

Yazılımı ve Donanımı

Sanayi ve Ticarete 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret, pay piyasasında piyasa dolandırıcılığı

niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 13 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul, şirket pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 16 kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

SPK, söz konusu 16 kişi arasında daha önce 3 aylık işlem yapma yasağı getirilen 13 kişinin 3 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşürülmesine karar verdi.

Kurul ayrıca Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle bir kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesini kararlaştırdı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yavuz Sultan Selim Köprüsü satılıyor mu? KGM'den açıklama geldi
İmamoğlu, Meclis'te alınan imar değişikliği ve tahsis kararları nedeniyle İBB'ye dava açtı THY, Çin seferlerini azaltma kararı aldı Son dakika: Elazığ'daki kira fırsatçıları hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 03:23:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPK haftalık bülteni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]