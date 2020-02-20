SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mardin Çimento Sanayii

ve Ticaret'in 1 milyar 57 milyon 684 bin 782,97 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Döktaş Dökümcülük

Ticaret ve Sanayi'nin 49 milyon 155 bin 200 lira, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret'in 1 milyar 57 milyon 684 bin 782,97 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret'in 181 milyon 500 bin lira, Opet Petrolcülük'ün 500 milyon lira, Yeditepe Faktoring'in 125 milyon lira, Deniz Faktoring'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Pasha Yatırım Bankası Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 20 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı

menkul kıymet ihracı başvurusunu, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama'nın 135 milyon lira tutarındaki ortaklığa dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Meksa Yatırım Menkul

Değerler'e toplam 52 bin 98 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Ferruh Özcan adlı şahıs tarafından Serhat Dağ adı kullanılmak suretiyle sosyal medya hesapları ve mesajlaşma

uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda Ferruh Özcan adlı şahsa suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin olarak Fatih Eryılmaz isimli şahıs hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştıran SPK, kurulun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği'nin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası

gereği hizmet sağlayıcının faaliyetleri ile fon varlıklarının mevcudiyetine ilişkin yapılacak incelemelerin ve hazırlanacak raporların,

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin tedavülde bulunduğu altı aylık hesap dönemleri itibarıyla ve her halükarda Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler itfa tarihi itibarıyla yerine getirilmesine ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verdi.