SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alternatifbank'ın 3 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Oylum Sınai Yatırımlar'ın 13 milyon 808 bin 800 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Alternatifbank'ın 3 milyar lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretim'in 800 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama'nın 200 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK ayrıca Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 400 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 205 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak toplam satış tutarı 360 milyon lira olacak şekilde Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding'e satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret'e 38 bin 308 lira, Atlantis Yatırım Holding'e 38 bin 308 lira, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 949 bin 101,72 lira, Federal – Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 644 bin 538,58 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran kurul, Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 11 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, söz konusu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine hükmetti.

SPK ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 18 internet sitesi hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 4'üncü fıkrasında düzenlenen borçlanma araçları ihraç limitinin, sermayelerinde bankaların doğrudan pay sahibi olmadığı veyahut en fazla yüzde 10 oranında doğrudan pay sahibi oldukları faktoring şirketleri için, ödenmiş ve çıkarılmış sermayelerinin üç katını geçemeyecek şekilde belirlenmesini kararlaştırdı.