SPK haftalık bülteni - Son Dakika

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. AŞ (IHEVA) pay piyasasında 6-10 Nisan döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, 7 kişi hakkında 15 Nisan'dan başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. AŞ (IHEVA) pay piyasasında 6-10 Nisan döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen; SPKn'nın 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla SPKn'nın 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında, 15 Nisan tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ. unvanlı yatırım kuruluşunun IHEVA pay piyasasında müşterilerinden emir kabul etmesinin ve Borsa İstanbul AŞ'ye emir iletmesinin yasaklanmasına, SPKn'nın 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, yatırımcılar Ömer Yalçın, Enver Çevik, Ecvet Subaşı, İrfan Yazıcı, Uğur Bulut Şaver, Halid Ziya Yalçın ve Fatih Uğur hakkında 15 Nisan'dan başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."