SPK haftalık bülteni - Son Dakika

SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankası AŞ'nin 500 milyon avro tutarındaki İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) başvurusuna onay verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankası AŞ'nin 500 milyon avro tutarındaki İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) başvurusuna onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Uşak Seramik Sanayi AŞ'nin 145 milyon liralık, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 38 milyon 114 bin liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 15 milyon 332 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

Türkiye İş Bankası AŞ'nin 500 milyon avro tutarındaki İTMK başvurusuna onay veren Kurul, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, PhillipCapital Menkul Değerler AŞ'nin 200 milyon lira, Creditwest Faktoring AŞ'nin 180 milyon lira, Eko Faktoring AŞ'nin 70 milyon lira tutarındaki borçlanma ihracı başvurusunu da onayladı.

SPK, ayrıca Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 600 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusuna da onay verdi.

Ak Portföy Yönetimi AŞ AvivaSA Emeklilik Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştıran Kurul, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetleri ile sınırlı saklama hizmetinde bulunmasına izin verilmesi başvurusunu da olumlu karşıladı.

SPK, Anayapı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin, Kurul'un "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak üzere listeye alınmasını kararlaştırdı.

İdari para cezaları ve işlem yasakları

Kurul, İhlas Holding AŞ ve Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak nedeniyle Hakan Dıravacı'ya toplam 2 milyon 744 bin 450,4 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca, kamuya açıklanan içsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde derhal kamuya açıklama yapılmaması ve açıklamaların yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yapılmaması nedeniyle Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 38 bin 308 liralık idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 62 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını da kararlaştırdı.

-Diğer başvuru sonuçları

SPK, SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin, 5 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 milyon 300 bin lira olan çıkarılmış sermayesinin 1 milyon 500 bin liraya artırılmasına ve Albaraka Portföy Yönetimi AŞ'nin 80 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 29 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebini de olumlu karşıladı.

Öte yandan Kurulca, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (şirket) çıkarılmış sermayesinin bedelli olarak 230 milyon liradan 460 milyon liraya artırılması sürecinde yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) tarafından satın alınması sonucunda, Vakıfbank'ın şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimi konusundaki oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına sahip olması ve bu kapsamda yönetim kontrolünü elde etmesi nedeniyle, şirketin diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere muafiyet verilmesine ilişkin Vakıfbank talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Bu arada Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle almış olduğu tedbirler kapsamında elektronik lisanslama sınavlarının 16 Mart'tan 1 Haziran'a kadar yapılamadığını anımsatan Kurul, şu bilgiyi paylaştı:

"Kurulumuzun 3 yıl önce başarılı olunan sınav konularından alınan notların 3 yıllık geçerlilik süresi, sınav yapılamayan döneme denk gelen adayların mağduriyet yaşamamalarını teminen, bu kapsama giren adayların üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde aldıkları sınav konularına ait notların geçerlilik süresinin 1 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir."

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye İş Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi

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