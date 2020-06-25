SPK haftalık bülteni - Son Dakika

SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Finansal Kiralama'nın 1 milyar 250 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Finansal Kiralama'nın 1 milyar 250 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi

SPK haftalık bültenine göre, kurul Alternatif Yatırım Menkul

Değerler'in 106 milyon 500 bin lira, Global Yatırım Holding'in 300 milyon lira, Garanti Faktoring'in 619 milyon lira, ALJ Finansman'ın 350 milyon lira, İş Finansal Kiralama'nın 1 milyar 250 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Yeni Zelanda'da mukim Invest AZ Limited lehine

izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle Invest AZ Limited Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev ve 1 kişi hakkında, izinsiz sermaye piyasası faaliyetine yardım

edilmesi dolayısıyla da 3 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 40 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:39 Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış 17:34 ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:50 Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:19 50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 12:01 Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 05:08:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPK haftalık bülteni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]