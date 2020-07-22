SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kütahya Porselen Sanayi AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı
uygulanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Kütahya Porselen Sanayi AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi
çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa
oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa
Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Ceyhun Göksun, Reyhan Göksun Taşkın, Abdullah Taşkın isimli şahıslar hakkında 23 Temmuz 2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı
uygulanmasını kararlaştırdı.