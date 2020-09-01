SPK haftalık bülteni - Son Dakika

SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ pay piyasasında 21 Ağustos 2020 - 31 Ağustos 2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda Ali Gürsu hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı...

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ pay piyasasında 21 Ağustos 2020 - 31 Ağustos 2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda Ali Gürsu hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ pay piyasasında 21 Ağustos 2020 - 31 Ağustos 2020 döneminde meydana gelen

olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya

uygulamasındaki "Borsa Tatlıcısı" adlı grup üzerinden İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ pay piyasasına ilişkin olarak, İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ pay fiyatının geleceği düzeye

ilişkin afaki hedefler ve şirket hakkında yanıltıcı açıklamalarla şirketin payına talep oluşturmak suretiyle yalan, yanlış, yanıltıcı

nitelikteki paylaşımlarla yatırımcıları yönlendirerek menfaat temin etme amacı güttüğü ve bu eylemleriyle 6362 sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu'nun "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107'inci maddesinin 2'inci fıkrasında sayılan fiilleri işlediğine dair

makul şüphe bulunması nedeniyle Ali Gürsu hakkında 2 Eylül 2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK, "Bu çerçevede, paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım

tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, "Borsa

Tatlıcısı" ve benzeri sosyal medya gruplarına dahil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara

iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği hususunun yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir." açıklamasında bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu, İzmir Demir Çelik, Gürsu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 20:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi

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