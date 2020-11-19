SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 8-9 lira aralığından halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 37 milyon 500 bin lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 66 milyon 200 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. Kurul, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 8-9 lira aralığından halka arzını onayladı.

Kurul ayrıca, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 125 milyon lira, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 95 milyon lira, Global Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon lira ve Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 250 milyon lira tutarındaki tahvil/finansman bonosu cinsinden borçlanma aracı ihracına izin verdi.

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye iki ayrı eylemden dolayı toplam 76 bin 616 lira idari para cezası veren Kurul, Tan Egeli, Ebru Egeli, Mehmet Cemal Egeli ve Egeli&Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri AŞ'ye şirketin organizasyonel yapısında tespit edilen eksikliklerden, Cenk Çoruh'a da çalışmalarda gerekli mesleki özen ve titizliğin gösterilmemesi, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız olarak yürütülmemesinden dolayı 38 bin 308'er lira idari para cezası verilmesi kararı aldı.

Kurul, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye de çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 354 bin 347 lira idari para cezası verdi.

41 internet sitesinin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığının belirlenmesi nedeniyle Kurul, söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.