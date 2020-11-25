SPK haftalık bülteni - Son Dakika

SPK haftalık bülteni

25.11.2020 22:53
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ (AVOD), Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MRGYO) ve Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ (ADESE) pay piyasalarında meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, 10 kişiye borsalarda 6 ay geçici işlem...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ (AVOD), Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MRGYO) ve Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ (ADESE) pay piyasalarında meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, 10 kişiye borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

SPK bültenine göre kurul, AVOD, MRGYO ve ADESE pay piyasalarında meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Borsa66" adlı grup ile "@hasanmese35" Twitter hesabı üzerinden, takipçilerine AVOD, MRGYO ve ADESE payları ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Hasan Meşe ile Murat Davut Eren, Mehmet Hikmet Yıldırım, Dilek Aruz, Selman Pektezel, Mehmet Emin Masca, Hüseyin Pektezel, Eşref Güngör, Hakan Güngör ve Serdal Pektezel'e 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen 10 isim tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 'Piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinin 2'nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 26 Kasım 2020'den başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

Sermaye Piyasası Kurulu, Tarım Ürünleri, Gayrimenkul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi


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