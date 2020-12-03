SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 16 milyon 125 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 16 milyon 125 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve Merko Gıda Sanayi ve Ticaret'in 58 milyon 967 bin 161 TL olan çıkarılmış sermayesinin eş zamanlı 6 milyon TL'ye indirilmesini ve bu sermayenin bedelli sermaye artırımı ile 66 milyon TL'ye çıkartılmasına onay verdi.

Destek Faktoring AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, Volkswagen Doğuş Finansman AŞ ve Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin sırasıyla 150 milyon TL, 150 milyon TL, 700 milyon TL ve 2 milyar 250 milyon TL borçlanma aracı ihracını onaylayan Kurul, internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 40 internet sitesine yönelik gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.