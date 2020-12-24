SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankasının 37 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret'in 5,5 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret'in 263 milyon 609 bin 369 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Arçelik'in 1,5 milyar lira, Garanti Finansal Kiralamanın 2,5 milyar lira, Huzur Faktoring'in 100 milyon lira, BNP Paribas Finansal Kiralamanın 500 milyon lira Garanti Bankasının 37 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

-İdari para cezaları

Kurul, Akdeniz Güvenlik Hizmetleri AŞ'nin (Yeni Unvanı: Akdeniz Yatırım Holding AŞ. 30 Haziran tarihli konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimine ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık'a 38 bin 308 lira, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San ve Tic AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda Tahsin Altun adlı şahsa toplam 633 bin 927 lira, Musa Arıkan adlı şahsa toplam 93 bin 916 lira, Çiğdem Öğüt adlı şahsa 93 bin 916 lira, İrfan Başköy adlı şahsa 46 bin 958 lira, Cemile Sandıkçı adlı şahsa 46 bin 958 lira, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret AŞ, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ, ve Tekfen Holding AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Borsa Tatlıcısı" adlı Telegram hesabıyla yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle Ali Gürsu adlı şahsa 1 milyon 175 bin 29 lira, İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 6 Nisan 2020 - 14 Nisan 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Ömer Yalçın adlı şahsa 16 milyon 599 bin 774,80 lira, Ali Osman Günay adlı şahsa 2 milyon 265 bin 75 lira, Ercan Güzel adlı şahsa 1 milyon 780 bin 755,60 lira, Enver Çevik adlı şahsa 2 milyon 676 bin 630,60 lira, Bedri Ergülser adlı şahsa 46 bin 958 lira, Yılmaz Ersönmez adlı şahsa 799 bin 315,80 lira, Güvenç Balcı adlı şahsa 613 bin 410,60 lira, Burak Balcı adlı şahsa 233 bin 562,60 lira, İsmail Baysal adlı şahsa 86 bin 347,80 lira, Halid Ziya Yalçın adlı şahsa 73 bin 467,80 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Anonim ortaklıkların (ortaklık) girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümü ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının halka arzı/nitelikli yatırımcılara satışı başvurularının değerlendirmeye alınmasında düzenlemeler yapan SPK, Kurul Karar Organı'nın 24 Aralık 2020 tarih ve 78/1612 sayılı kararı ile Kurulun karar tarihi itibarıyla, fon toplam değerinin en az yüzde 80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan serbest (Döviz) fonların ihracı ile bu fonlara dönüşüm ve pay grubu oluşturmak suretiyle döviz cinsinden pay alım satımının yapılmasına yönelik başvuruların değerlendirmeye alınmasına karar verdi.

SPK, Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı kararı olarak kabul edilen "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"in "4.8. Serbest (Döviz) Fonlara İlişkin Özel Esaslar" başlıklı bölümünün yürürlükten kaldırılmasına hükmetti.

Bültende "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda çalışmasını ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını, kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını teminen, 22 Haziran 2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)'nin (Tebliğ) 27 nci maddesinin 11 inci fıkrası kapsamında, anılan Tebliğ'in 27 nci maddesinde belirtilen esasları geçersiz veya etkisiz kılmak amacıyla söz konusu esasların dolanılmasına yönelik işlemlerin yapıldığına dair şüphe bulunan hallerde, Kurul, bu şekilde işlemlerde bulunan kişilerin, dolanmaya yönelik işlemleri gerçekleştirdikleri ortaklıklarda sahip oldukları payların borsada işlem görmeyen niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne bildirimde bulunur. Kurulun bildirimi üzerine işlem görmeyen niteliğe dönüştürülen paylar, Kurulca onaylanmış pay satış bilgi formunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilanı ile kendiliğinden işlem gören niteliğe dönüşür." kararına yer verildi.