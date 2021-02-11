SPK haftalık bülteni - Son Dakika

SPK haftalık bülteni

11.02.2021 21:11
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SASA Polyester Sanayi'nin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SASA Polyester Sanayi'nin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Çelik Halat ve Tel Sanayii'nin 25 milyon lira, Güler Yatırım Holding'in 90 milyon lira, İzmir Demir Çelik Sanayi'nin 1 milyar 125 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 39 milyon 600 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Şeker Faktoring'in 71 milyon lira, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret'in 745 milyon lira, SASA Polyester Sanayi'nin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın 15 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 400 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 295 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak toplam satış tutarı 190 milyon lira olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding'e satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebinin, tahsisli sermaye artırımının TSP Prosedürü çerçevesinde tespit edilen baz fiyata yüzde 10 iskonto uygulanması suretiyle bulunan (nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay fiyatından az olmamak üzere belirlenecek satış fiyatı üzerinden yapılması ve pay satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar veren SPK, Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret'in 50 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içinde 10 milyon 650 bin lira olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 4 milyon 500 bin lira satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak 2 milyon 500 bin lira Canser Yalçınar'a, 1 milyon 500 bin lira Savaş Kollik'e ve 500 bin lira Sibel Aslan'a satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi, İhraç edilecek payların Canser Yalçınar, Savaş Kollik ve Sibel Aslan'ın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa'da satılmasının ve Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmasının kısıtlanması şartlarıyla onaylanmasını kararlaştırdı.

-İdari para cezaları

SPK, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda Soner Yılmaz, Zeynep Yılmaz Demirci, Türkay Yılmaz, Fatma Yılmaz, Aslan Dede, Güneş Biber adlı şahıslara toplam 2 milyon 441 bin 792 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

30 Haziran 2020 tarihli ve 39/798 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sadece BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında yapılabilen açığa satış işlemlerinin, 12 Şubat 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul tarafından ilan edilen BIST-50 Endeksinde yer alan pay piyasalarını kapsayacak şekilde genişletilmesine karar veren kurul, BIST-50 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında 28 Şubat 2020 tarihli ve 13/314 sayılı, 2 Mart 2020 tarihli ve 14/315 sayılı, 30 Haziran 2020 tarihli ve 39/798 sayılı Kurul Kararları hükümleri çerçevesindeki uygulamanın devam etmesine hükmetti.

Kurul, açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi


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