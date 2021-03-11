SPK haftalık bülteni - Son Dakika

SPK haftalık bülteni

11.03.2021 21:11
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 170 milyon lira ve Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ'nin 62 milyon 500 bin lira tutarında bedelli sermaye artırımlarını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 170 milyon lira ve Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ'nin 62 milyon 500 bin lira tutarında bedelli sermaye artırımlarını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 170 milyon lira, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ'nin 62 milyon 500 bin lira tutarında bedelli sermaye artırımını onayladı.

Kurul İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 3 milyar 950 milyon lira tutarında tahvil/finansman bonosu ihracına ve 50 milyon lira tutarında yapılandırılmış borçlanma aracı ihracına onay verdi.

Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin "Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme Yapacak Şirketler Listesi"ne alınma talebi olumlu karşılanırken, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebi de kabul edildi.

Fon kuruluşlarına verilen izinler

Neo Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Neo Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu, Neo Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu, Neo Portföy Yönetimi AŞ Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Dicle Gayrimenkul Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Fırat Gayrimenkul Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ F&B Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Savunma Sanayi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verildi.

Söz konusu fonların katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talepleri de kurul tarafından olumlu karşılandı.

İdari para cezaları

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'ye 13 Kasım 2020 tarihli özel durum açıklamasında, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret AŞ ile imzalanan sözleşmeye ilişkin özel durum açıklamasının derhal yapılmaması ve 22 Ekim 2020 tarihinde imzalanan bahse konu sözleşmenin açıklama tarihi olan 13 Kasım 2020 tarihinde imzalandığı anlamı çıkacak şekilde kamuya açıklama yapılmış olması nedeniyle 46 bin 958 TL idari para cezası verildi.

Aynı şirkete 13 Kasım 2020 tarihli özel durum açıklamasında, Demir Export AŞ şirketi ile imzalamış olduğu gizlilik sözleşmesinin feshedildiği tarihe ilişkin bilgiye yer verilmemesi nedeniyle 46 bin 958 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ paylarının alım-satımına ilişkin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda, Cem Okullu ve Mehmet Okullu'ya Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ sermayesinde gerçekleştirdikleri işlemler ile sahip oldukları paylara ilişkin özel durum açıklamasının yapılmaması gerekçesiyle 586 bin 969'ar TL idari para cezası verildi.

Çeşitli internet siteleri için hukuki işlem yapılacak

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 50'ye yakın internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin başvurusu kabul edildi

Kurul, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin (Şirket), 15 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5 milyon 500 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin 6 milyon TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşıladı.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (Aracı Kurum) sermayesinin 100 milyon TL'den 200 milyon TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebiyle yaptığı başvuru kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Münir Karaloğlu, Türkiye, Kongre, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi


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