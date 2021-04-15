SPK haftalık bülteni - Son Dakika

SPK haftalık bülteni

15.04.2021 23:17
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin 16,50-18 lira fiyat aralığıyla ve Çan2 Termik AŞ'nin 3,90 lira birim fiyatla halka arz başvurularını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin 16,50-18 lira fiyat aralığıyla ve Çan2 Termik AŞ'nin 3,90 lira birim fiyatla halka arz başvurularını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 12 milyon lira tutarlı, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 518 bin 250 lira tutarlı bedelli sermaye artırımını onayladı.

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin 16,50-18 lira fiyat aralığıyla ve Çan2 Termik AŞ'nin 3,90 lira birim fiyatla halka arzına onay veren SPK, Garanti Faktoring AŞ'nin 745 milyon lira tutarlı, Fiba Faktoring AŞ'nin 233 milyon lira tutarlı ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 3 milyar lira tutarlı borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

Derlüks Yatırım Holding AŞ'ye 46 bin 958 lira, Ünlü Menkul Değerler AŞ'ye toplam 93 bin 916 lira para cezası veren Kurul, Tureks Turizm Taşımacılık AŞ (TUREX) pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle Hakan Dıravacı'ya 6 ay işlem yasağı uyguladı.

SPK, Tureks Turizm Taşımacılık AŞ (TUREX) pay piyasasında Piramit Menkul Kıymetler AŞ (Aracı Kurum) aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sebebiyle; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Sermaye piyasası kurumlarının hukuka aykırı faaliyet veya işlemlerinde uygulanacak tedbirler" başlıklı 96'ncı maddesinin 1. fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, Kurul tarafından alınacak ilave bir karara kadar, aracı kurum aracılığıyla yapılacak pay alım-satım işlemlerinde "brüt takas" ve "depo şartı" tedbiri getirilmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Gayrimenkul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi


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