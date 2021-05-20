SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaretin pay başına 3,5 liradan, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaretin pay başına 24 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaretin pay başına 3,5 liradan, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaretin pay başına 24 liradan halka arzını, Gedik Yatırım Menkul Değerlerin 132 milyon lira, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 50 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaatın 36 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaretin 500 milyon lira, Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaretin 400 milyon lira, Aygaz'ın 500 milyon lira, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii'nin 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Salih Bitkay ve Ömer Acar adlı şahıslara toplam 102 bin 472 lira, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında 5 Ekim 2020 - 28 Ekim 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Seyhan Sürme ve Aykut Sürme adlı şahıslara toplam 2 milyon 206 bin 689 lira, Gedik Yatırım Menkul Değerlere 976 bin 851 lira, BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık'a 586 bin 969 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2018 ve 2019 hesap dönemlerine ait bağımsız denetim raporlarını imzalayan ve çalışmalarında gerekli mesleki özeni göstermediği tespit edilen sorumlu ortak baş denetçi Mustafa Rıdvan Selçuk'un sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmasının 2 yıl süre ile yasaklanmasını kararlaştıran kurul, Ali Yedek ve Burhan Karun Sarıhasan adlı şahıslar hakkında suç duyurusu yapılmasına hükmetti.

Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.