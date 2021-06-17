SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaretin pay başına 28 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaretin 68 milyon lira, İnfo Yatırım Menkul Değerlerin ise 38 milyon 100 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

İnfo Yatırım Menkul Değerlerin 300 milyon lira, Atılım Faktoringin 87 milyon 303 bin lira, Yapı Kredi Faktoringin 1 milyar 250 milyon lira, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaretin ise 300 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu onay aldı.

Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Öte yandan, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber ile Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.