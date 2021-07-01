SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin hisse başı 8 lira, Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,90 lira ve Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ'nin 15 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 50 milyon lira bedelsiz sermaye artırımını onaylarken, Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin 75 milyon lira, Creditwest Faktoring AŞ'nin 118 milyon lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 130 milyon lira, Global Menkul Değerler AŞ'nin 150 milyon lira, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 236 milyon lira, Orfin Finansman AŞ'nin 400 milyon lira ve Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin (400 milyon avro yurt dışı) 3 milyar lira borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Kurul, Bora Atılganoğlu hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle suç duyurusunda bulunurken, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

SPK, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ pay piyasasında 05.11.2020-17.12.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle kurulun 06.01.2021 tarihli ve 2021/1 sayılı Bülteni'nde ilan edilen karar uyarınca, 14 gerçek ve 1 tüzel kişi hakkında uygulanmakta olan geçici işlem yapma yasağının 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi.