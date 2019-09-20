SPK haftalık bülteni yayımlandı
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Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Denizbank AŞ'nin yüzde 99,85 payına sahip olan Emirates NBD tarafından yapılan pay alım teklifi onaylayarak, 1 TL nominal değerli banka payı için pay alım teklifinin 5,72 TL olarak belirlendiği bildirildi.
Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Denizbank AŞ'nin yüzde 99,85 payına sahip olan Emirates NBD tarafından yapılan pay alım teklifi onaylayarak, 1 TL nominal değerli banka payı için pay alım teklifinin 5,72 TL olarak belirlendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:15
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