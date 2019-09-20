Son Dakika Haberleri: SPK haftalık bülteni yayımlandı
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SPK haftalık bülteni yayımlandı

41 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Denizbank AŞ'nin yüzde 99,85 payına sahip olan Emirates NBD tarafından yapılan pay alım teklifi onaylayarak, 1 TL nominal değerli banka payı için pay alım teklifinin 5,72 TL olarak belirlendiği bildirildi.

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Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Denizbank AŞ'nin yüzde 99,85 payına sahip olan Emirates NBD tarafından yapılan pay alım teklifi onaylayarak, 1 TL nominal değerli banka payı için pay alım teklifinin 5,72 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Denizbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:15 
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