SPK haftalık bülteni yayımlandı

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Denizbank AŞ'nin yüzde 99,85 payına sahip olan Emirates NBD tarafından yapılan pay alım teklifi onaylayarak, 1 TL nominal değerli banka payı için pay alım teklifinin 5,72 TL olarak belirlendiği bildirildi.