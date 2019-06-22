SPK iki yönetmelikte değişiklik, bir tebliğe yeni madde eklemesi yaptı
15 dakika önce
SPK tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası'na ilişkin iki yönetmelikte değişiklik ve Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'ine yeni madde eklemesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:03
SPK tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası
'na ilişkin iki yönetmelikte değişiklik ve Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'ine yeni madde eklemesi yapıldı.
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