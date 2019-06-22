Son Dakika Haberleri: SPK iki yönetmelikte değişiklik, bir tebliğe yeni madde eklemesi yaptı
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SPK iki yönetmelikte değişiklik, bir tebliğe yeni madde eklemesi yaptı

15 dakika önce

SPK tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası'na ilişkin iki yönetmelikte değişiklik ve Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'ine yeni madde eklemesi yapıldı.

SPK iki yönetmelikte değişiklik, bir tebliğe yeni madde eklemesi yaptı, System.String[]
SPK tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası'na ilişkin iki yönetmelikte değişiklik ve Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'ine yeni madde eklemesi yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:03 
İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Ekonomi
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