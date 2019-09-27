Spk iş bankası ve garanti'nin borçlanma başvurularını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İş Bankası ve Garanti BBVA'nın toplam 12 milyar liralık borçlanma başvurularını onayladı.

SPK'nın Haftalık Bülten'inde yer alan kararlar ile;

Türkiye İş Bankası'nın, nitelikli yatırımcıya yönelik 5 milyar lira sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için yaptığı başvuru,

Garanti BBVA'nın, nitelikli yatırımcıya yönelik 7 milyar lira tahvil/finansman bonosu ihracı için yaptığı başvuru

onaylandı.