Son Dakika Haberleri: Spk iş bankası ve garanti'nin borçlanma başvurularını onayladı
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Spk iş bankası ve garanti'nin borçlanma başvurularını onayladı

1 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İş Bankası ve Garanti BBVA'nın toplam 12 milyar liralık borçlanma başvurularını onayladı.

Spk iş bankası ve garanti'nin borçlanma başvurularını onayladı, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İş Bankası ve Garanti BBVA'nın toplam 12 milyar liralık borçlanma başvurularını onayladı.

SPK'nın Haftalık Bülten'inde yer alan kararlar ile;

Türkiye İş Bankası'nın, nitelikli yatırımcıya yönelik 5 milyar lira sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için yaptığı başvuru,

Garanti BBVA'nın, nitelikli yatırımcıya yönelik 7 milyar lira tahvil/finansman bonosu ihracı için yaptığı başvuru

onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu, İş Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:41 Kaynak: DHA
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