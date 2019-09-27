Spk iş bankası ve garanti'nin borçlanma başvurularını onayladı
1 saat önce
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İş Bankası ve Garanti BBVA'nın toplam 12 milyar liralık borçlanma başvurularını onayladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:41 Kaynak: DHA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İş Bankası ve Garanti BBVA'nın toplam 12 milyar liralık borçlanma başvurularını onayladı.
SPK'nın Haftalık Bülten'inde yer alan kararlar ile;
Türkiye İş Bankası'nın, nitelikli yatırımcıya yönelik 5 milyar lira sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için yaptığı başvuru,
Garanti BBVA'nın, nitelikli yatırımcıya yönelik 7 milyar lira tahvil/finansman bonosu ihracı için yaptığı başvuru
onaylandı.
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