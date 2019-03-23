Son Dakika Haberleri: Spk, Jp Morgan'ın Raporuyla İlgili İnceleme Başlattı

Spk, Jp Morgan'ın Raporuyla İlgili İnceleme Başlattı

28 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), JP Morgan'ın yayımladığı raporun başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Spk, Jp Morgan'ın Raporuyla İlgili İnceleme Başlattı, System.String[]
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), JP Morgan'ın yayımladığı raporun başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik şikayetler üzerine inceleme başlattı.

SPK yaptığı yazılı açıklama ile JP Morgan'ın yayımladığı raporun, yanıltıcı içerikleri nedeniyle, hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığı şikayetleri üzerine inceleme başlattığını duyurdu.

SPK açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"22.03.2019 tarihinde JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:06 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi
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