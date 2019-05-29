Son Dakika Haberleri: SPK'nın yeni düzenlemesinin ardından yükseldi
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SPK'nın yeni düzenlemesinin ardından yükseldi

1 saat önce

SPK'nın Emeklilik Yatırım Fonları' na ilişkin yaptığı düzenlemede standart fonların en az %10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu ile endeks de alımlar güçlenerek günü %1.44 yükselişle 86.777 seviyesinden kapattı.

SPK'nın yeni düzenlemesinin ardından yükseldi, System.String[]

Yeni düzenleme 31 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olup, hisse senedi piyasaları hacimlerine önemli katkı sağlayacak. Dün TÜİK tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre %8.5 azalışla 77.5'e düştü. Güven endeksindeki düşüşün, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşten kaynaklandı. Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Trump' ın Çin ile anlaşmaya hazır olmadıklarını açıklaması görüşmelere yönelik endişeleri ve belirsizliği artırırken risk iştahındaki zayıflık devam etmekte. Gün içerisinde ABD borsaları ve Asya borsalarındaki satış ağırlıklı seyrin endeks üzerindeki yansımalarını gözlemleyebiliriz. Bugün açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD ile olan S-400 gerilimi ve olası haber akışları takibimizde olmaya devam edecek.

USDTRY… Yatay Hareket Gözlemlenebilir… ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik endişelerin ve belirsizliğin artmaya devam etmesiyle risk iştahı olumsuz etkilenmeye devam etmekte. Gelişmekte olan para birimleri Dolar'daki güç kazanımıyla baskı altında kalmaya devam ederken, yurtiçinde S- 400 gündeminin de TL üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bilindiği gibi S-400 savunma sistemlerinin teslimatı için gün sayılırken ABD'nin yaptırım hamlesi uygulayabileceği olasılığı TL varlıklar üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Sabah saatleri itibariyle 6.04 seviyesinden yatay eğilim ile işlem gören pariteye etki edebilecek önemli bir veri akışı bulunmazken 6.08-6.03 bandında yatay hareket gözlemlenebilir.

EURTRY… Düşüş Eğilimi Ağırlık Kazanıyor… TCMB'nin yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırmasının ardından değerlenme çabası ivmelenen TL ile birlikte paritede düşüş eğiliminin bir miktar ağırlık kazandığını görmekteyiz. Euro tarafında ise ekonomik güven endeksindeki yükselişe rağmen ekonomideki zayıflık ve Brexit belirsizliğinin Euro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Sabah saatleri itibariyle 6.75 seviyesinden işlem gören paritede bugün Euro bölgesi öncü ekonomisi olan Almanya işsizlik oranı takibimizde olacak.

EURUSD… Dolar'ın Güçlenmesi İle Parite Aşağı Yönlü Seyrediyor… Dün açıklanan Euro bölgesi tüketici güveninin beklentilerin üzerinde açıklanarak artmasıyla parite üzerinde tepki alımları gözlemlense de Dolar endeksinin yükselişi paritedeki alımları sınırlandırmakta. ABD tarafında ise Conference Board tüketici güveninin beklentilerin üzerinde artmasının ardından paritenin aşağı yönlü işlemlerinde ivmelenme görüldü. Küresel piyasalardaki ABD-Çin ticaret gerilimi ile risk iştahındaki zayıflama Dolar' ı güçlü tutmaya devam ederken parite üzerinde Euro lehine işlemlerin sınırlanabileceğini söyleyebiliriz.

XAUUSD… Risk İştahındaki Zayıflık Dolar'ı Destekliyor… ABD-Çin ticaret geriliminin devam etmesi ve gündemin anlaşma koşulları yerine yaptırım tehditlerinden oluşması riskli varlıklar üzerinde baskı yaratmaya devam etmesine rağmen Dolar endeksinin ticaret gerilimi ile değer kazanması Ons altını aşağı yönlü baskılamakta. Dün sert düşüşünün ardından sabah saatleri itibariyle hafif toparlanma eğilimine giren paritede Dolar'ın güçlenme eğiliminin artması alımları sınırlayabilir.

GLDGR… Kur ve Ons Altın'daki Geri Çekilme İle Düştü… Ons Altındaki değer kaybı ve kurda yaşanan geri çekilme ile parite 248 seviyesinden satış ağırlıklı işlem görmektedir. Gün içerisinde kur ve ons altındaki olası yükselişlere paralel olarak gram altında da yukarı yönlü işlemler gözlemlenebilir.

BRENT… Küresel Büyüme Endişeleri İle Aşağı Yönlü Baskılanmakta… OPEC ve üye ülkelerinin petrol üretimi kısıntıları ve Venezuela ve İran'a yönelik jeopolitik riskler petrol fiyatlarının yükselişini desteklemesine rağmen, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin derinleşerek petrol talebini olumsuz etkileyeceği beklentileri ile parite üzerinde baskı yaratmakta. Sabah saatleri itibariyle varil başına 69$ seviyesinden işlem gören Brent petrol küresel büyüme endişelerinin yarattığı baskıyla aşağı yönlü seyredebilir.

S&P500…Risk İştahındaki Zayıflık İle Borsalar Satış Ağırlıklı… Ticaret görüşmelerinde, ABD Başkanı Trump'ın Çin ile anlaşma yapmaya henüz hazır olmadıklarını belirtmesi ile devam eden belirsizlik risk iştahını zayıflatırken endeks de kayıplar görüldü. Bugün Asya seansında da görülen satış ağırlıklı seyre paralel olarak ABD borsaları alımlar konusunda temkinli seyretmeye devam edebilir.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:25 Kaynak: Bültenler
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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