Son Dakika Haberleri: SPK'nın yönetmelik değişiklikleri yürürlüğe girdi

SPK'nın yönetmelik değişiklikleri yürürlüğe girdi

36 dakika önce

MKK ve Merkezi Takas Kuruluşları Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlarda değişiklik yapıldı.

SPK'nın yönetmelik değişiklikleri yürürlüğe girdi, System.String[]
MKK ve Merkezi Takas Kuruluşları Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlarda değişiklik yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:59 
Ekonomi
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