SPK'nın yönetmelik değişiklikleri yürürlüğe girdi
36 dakika önce
MKK ve Merkezi Takas Kuruluşları Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlarda değişiklik yapıldı.
MKK ve Merkezi Takas Kuruluşları Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlarda değişiklik yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:59
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