SPK Qua Granite'in halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), granit üreticisi Qua Granite paylarının halka arzına onay verdi. Qua Granite'in halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi uygulanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 sonu itibariyle 703 milyon lira hasılat elde eden ve yıllık 11 milyon metrekare üretim kapasiteli Qua Granite'in, İnfo Yatırım aracılığıyla Borsa'da Satış yöntemiyle yapılacak halka arz için tarihin netleşmesi bekleniyor.

Açıklamada, "Üretimini Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi 'nde yer alan ve 232,965 metrekare açık, 79,630 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde sürdüren Qua Granite, 584 milyon liralık yatırım teşvik belgesi kapsamında başladığı 3 yeni hattaki 22.5 milyon metrekarelik kapasite artırım yatırımıyla toplam üretim kapasitesini 33.5 milyon metrekareye yükseltecek" denildi ve şu bilgiler verildi: "Şirketin 105 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 15 milyon lira artırılacak ve 15 milyon adet nominal değerli hisse halka arzda satışa sunulacak. "Ayrıca halka arzda hakim ortağın 9 milyon adetlik hissesinin satışı gerçekleştirilecek. Şirket sermayesinin yüzde 20'sinin halka arz edileceği ihraç, gelen tüm taleplerin sırayla, birer birer karşılandığı Borsada Satış yöntemi ile yapılacak. "Böylece, Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit paylaşım sağlanmış olacak."Halka arz sonrasında Qua Granite güçlü sermaye ve kurumsal yapısıyla artan bilinirlik ile birlikte hem iç piyasa hem de ihracat pazarındaki payını büyütmeyi hedefliyor."Qua Granite, 'çok çeşitlilik' kuralıyla oluşturulan ürün portföyü ile 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

"Aynı zamanda, Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahip olan Qua Granite, artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında başladığı yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattı yatırımının ikincisini Eylül 2021'de, üçüncü üretim hattını ise Ocak 2022'de kademeli olarak devreye almayı planlıyor."