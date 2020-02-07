SPK: "Sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SPK: 'Sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek... - Son Dakika Ekonomi

SPK: "Sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek...

6 saat önce

SPK: "Sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

SPK:

SPK: "Sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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