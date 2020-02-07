Son Dakika › Ekonomi › SPK: 'Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında... - Son Dakika Ekonomi
SPK: "Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında...
6 saat önce
SPK: "Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:54 Kaynak: AA
SPK: "Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."
Son Dakika Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere 20 bin TL ceza verilecek Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu: Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır 6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü Bakan Albayrak: İstihdam odaklı kredi paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı