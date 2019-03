SPK ve Afsa'dan İşbirliği Anlaşması

– Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) "her iki ülkede sermaye piyasalarının büyümesinin desteklenmesi" amacıyla işbirliği anlaşması imzaladı.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AFSA CEO Vekili Mukhtar Bubeyev'in SPK İstanbul ofisinde imzaladıkları anlaşma ile "iki ülke arasında bilgi alışverişini, teknik işbirliğini ve her iki ülkede sermaye piyasalarının büyümesinin desteklenmesini"n hedeflendiği belirtildi.



SPK'nın basın açıklamasında şöyle denildi:



"Söz konusu mutabakatzaptı, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir."



Taşkesenlioğlu, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada "kurum olarak uluslararası ilişkilere büyük önem verdiklerini ve ülkeler arası işbirliklerini artırdıklarını, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve ortak ilgi alanları dikkate alındığında AFSA ile ikili bir işbirliği platformunun ayrı bir önem taşıdığını" belirtti. - İstanbul

