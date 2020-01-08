Spor 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu 81 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu 81 gözaltı - Son Dakika

Spor 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu 81 gözaltı

7 saat önce

10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı (1)Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında...

10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı (1)

Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yaptı. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasadışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili Bismil'de faaliyet gösteren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilmesi ve somut delillere ulaşılabilmesi ile suç organizasyonu içerisinde yer aldığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili yaptıkları çalışma doğrultusunda, Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

300 POLİS KATILDI

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 81 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 45'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevkedilen 32 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

ARAÇ VE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Dosya kapsamında alınan MASAK raporuna istinaden gözaltına alınan 41 kişinin araç ve banka hesaplarına şerh konulduğu öğrenildi.

Spor 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu 81 gözaltı

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç çift, 1 yaşındaki çocuklarının ağlaması ile yanmaktan kurtuldu
Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
18:58 Kütahya polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü - Son Dakika
18:58 İzmirli taksicilerden araçlara takılacak tabletler için 'firma' tepkisi-2 - Son Dakika
18:58 Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı... - Son Dakika
18:57 Çığ düşmesi sonucu ölen işçinin cenazesiyle yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi - Son Dakika
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç görüşmesi başladı - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:59:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu 81 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]