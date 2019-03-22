Son Dakika Haberleri: Spor 13 Yaş Altı Futbol Gelişim Projesi Turnuvası Başladı

Spor 13 Yaş Altı Futbol Gelişim Projesi Turnuvası Başladı

1 saat önce

Spor 13 Yaş Altı Futbol Gelişim Projesi Turnuvası başladıNesrin AYDIN ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliği ile düzenlenen 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası bugün başladı.

Spor 13 Yaş Altı Futbol Gelişim Projesi Turnuvası Başladı, System.String[]
Spor 13 Yaş Altı Futbol Gelişim Projesi Turnuvası başladı

Nesrin AYDIN ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliği ile düzenlenen 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası bugün başladı.

Ankara Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda açılışı yapılan turnuva, Ankara Gençlik Spor ve Trabzon Gençlik Spor arasında yapılan müsabaka ile başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya yaptı.

TURNUVAMIZIN AMACI GENÇ YETENEKLERİ KEŞFETMEK

Murat Kocakaya, Bakanlık olarak amaçlarının sporda altyapıyı geliştirmek olduğunu ifade ederek, Futbol Federasyonu ayrı bir kuruluş ve futbolla ilgili ciddi bir çalışmalar yapıyorlar. Futbol kulüpleri de ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de Bakanlık olarak Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte 13 Yaş Altı çocuklar arasında 12 ilde futbol turnuvası düzenliyoruz. Turnuvamızın amacı genç yetenekleri keşfederek, ortaya çıkararak onları kulüplerimizin emrine vermek. Kulüplere altyapı desteğinde bulunmak. Şu an 3 bölgede 4'er takımla başlıyoruz. Uzun vadede takım ve oyuncu sayısı artabilir şeklinde konuştu.

TURNUVADA 12 İLDEN ÇOCUKLAR YARIŞACAK

13 Yaş Altı Futbol Gelişim Projesi Turnuvası için Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 12 ilde, uzman ekipler tarafından yapılan taramalar neticesinde projeye dahil edilen çocuklar yer alıyor. Hem Türk futboluna yeni bir yıldız yetiştirmek, hem de milli, ahlaki, sosyal ve kültürel değerler kazandırmak amacıyla düzenlenen turnuvanın 1'inci kademe 1'inci devre müsabakaları Ankara, Adana ve Antalya'da oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:51 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Futbol, Güncel
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