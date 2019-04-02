Spor 14'üncü Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası Başladı
18 dakika önce
Spor 14'üncü Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası başladı(Tür: Spor)
Spor 14'üncü Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası başladı
(Tür: Spor)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:04 Kaynak: DHA
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