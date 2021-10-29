SPOR 14'üncü Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum etabı başladı - Son Dakika

14'üncü Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum etabı başladı

Fırat AKAY/ BODRUM-MUĞLA,(DHA)- 14'üncü Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum etabı, Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliğinde büyük bir coşkuyla başladı. Şampiyonaya yaşları 11 ile 84 arasında değişen 800'e yakın yüzücü katıldı.

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın 14'üncüsu, bu yıl Bodrum etabıyla tamamlanacak. Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Yalıçiftlik'ten start aldı. Şampiyonada yaşları 11 ile 84 arasında değişen Türkiye'nin 40'a yakın ilinden ve yurtdışından toplamda 800'e yakın sporcu katıldı. 3 gün sürecek şampiyonada yüzücüler; 1 kilometre, 2.8 kilometre, 3.8 kilometre, 6 kilometre ve 10 kilometrelik etaplarda kulaç atacak. 46 yüzücünün katıldığı 6 kilometrelik etapla başlayan etabı tamamlayan yüzücüler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla marşlar ve bayraklarla karşılandı. Öte yandan, organizasyonun ilk yarışında farklı kategorilerde dereceye giren sporcular madalya almaya hak kazandı.

AQUAMASTERS YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK DEMİREL: PANDEMİ KOŞULLARINA UYGUN GERÇEKLEŞİYOR

Bu yıl pandemiden dolayı katılımı sınırlandırdıklarını söyleyen Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, "14'üncü Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum etabı turkuaz yüzme serimizin sonuncu ve final etabı oluyor. Bugün de Setur Marinas 6 kilometre açık yüzme şampiyonasıyla başladı. Sporcuların en zorlu iki parkurundan biri 6K parkuru ve en son günde 10K parkuru gerçekleşecek. Organizasyon Bodrum'da muhteşem bir koyda yapılıyor. Şampiyonanın sadece Akdeniz çanağı değil, dünya ölçeğinde nitelikli ve güvenilir bir şampiyonayı hayata geçiriyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı, bazı kontenjanlar dahilinde kısıtlamalar getirdik. 2020 yılında şampiyonayı gerçekleştirememiştik. 2019 yılında 2 bine yakın sporcu katılmıştı. Bu yıl ise daha kısıtlı tutarak 800'e yakın sporcu kulaç atıyor. Ülkemizin 40'a yakın ilinden sporcular katılıyor. Yurtdışından da 20, 30 sporcu katılıyor. Bu yıl Avrupalı ülkelerin seyahat kısıtlamasından dolayı, şampiyonamıza kısıtlı katıldılar. Sporcularımızın sağlığını ön planda tutarak, pandemi şartlarına uyan bir organizasyon oluyor" dedi.

BULGAR ASILLI MİLLİ YÜZÜCÜ EKATERİNA AVRAMOVA: BU TİP ORGANİZASYONLAR, LKEDE ÇOCUKLARA İLHAM VERİLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Organizasyona katılan Bulgar asıllı milli yüzücü Ekaterina Avramova, "İlk kez Bodrum'a geldim ve ulaştığımda her şeyin hazır olduğunu gördüm. Bu tip organizasyonların özellikle ülkede çocuklara ilham verilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyonun parçası olmak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Öğretim görevlisi ve yüzücü Pınar Arpınar Avşar, "Öğretim görevlisiyim ve bu yarışlara yıllardır katılıyorum. Her yaştan ilk kez katılanlar yıllardır bu organizasyon içinde olan kişiler oluyor. Yıl boyu bu yarışlara hazırlık için bir antrenman motivasyonu oluyor. Pandeminin özellikle hareketli yaşamın önemini daha çok kavradık. Bu nedenle insanların spora teşvik edilmesi için bu tip organizasyonlar çok önemli. Burada 3 etapta yarışacağım" diye konuştu.