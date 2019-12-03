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Spor 1905 galatasaraylı yönetici ve iş insanları derneği'nin seçimli genel kurulu yapıldı
6 saat önce
SPOR 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin Seçimli Genel Kurulu yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:15 Kaynak: DHA
SPOR 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin Seçimli Genel Kurulu yapıldı
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