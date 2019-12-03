Son Dakika Haberleri: Spor 1905 galatasaraylı yönetici ve iş insanları derneği'nin seçimli genel kurulu yapıldı
Son Dakika Güncel Spor 1905 galatasaraylı yönetici ve iş insanları derneği'nin seçimli genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Spor 1905 galatasaraylı yönetici ve iş insanları derneği'nin seçimli genel kurulu yapıldı

6 saat önce

SPOR 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin Seçimli Genel Kurulu yapıldı.

SPOR 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin Seçimli Genel Kurulu yapıldı

Spor 1905 galatasaraylı yönetici ve iş insanları derneği'nin seçimli genel kurulu yapıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
"MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:06:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor 1905 galatasaraylı yönetici ve iş insanları derneği'nin seçimli genel kurulu yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]