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2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)

08.10.2021 22:40
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında Türkiye, sahasında Norveç ile karşılaştı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında Türkiye, sahasında Norveç ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Hakan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz ceza alanında topun sahibi oldu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan dönerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

81. dakikada Hakan'ın kafayla ceza sahası dışı sol çapraza bıraktığı topu alan Kerem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ödegaard'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Felix Brych xx, Mark Borsch xx, Stefan Lupp xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Serdar Aziz xx (Kaan Ayhan dk. 70 x), Caner Erkin xx, Berat Özdemir xx (Taylan Antalyalı dk. 70 x), Ozan Tufan xx (Berkan Kutlu dk. 58 x), Cengiz Ünder xx (Yusuf Yazıcı dk. 70 x), Hakan Çalhanoğlu xx, Kerem Aktürkoğlu xx (Kenan Karaman dk. 84 ?), Burak Yılmaz xx

Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mert Müldür, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Norveç: Örjan Nyland xx, Marcus Pedersen xx, Stefan Strandberg xx, Andreas Hanche-Olsen xx, Martin Ödegaard xx, Patrick Berg xx (Fredrik Aursnes dk. 75 xx), Morten Thorsby xx, Jens Hauge xx (Mats Möller Daehli dk. 75 xx), Mohamed Elyounoussi xx, Kristian Thorstvedt xx (Veton Berisha dk. 75 xx)

Yedekler: Viljar Myhra, Sten Grytebust, Ruben Gabrielsen, Julian Ryerson, Fredrik Bjorkan, Iver Fossum, Stian Gregersen, Ohi Anthony Omoijuanfo, Dennis Johnsen

Teknik Direktör: Stale Solbakken

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 6) (Türkiye), Kristian Thorstvedt (dk. 41) (Norveç)

Sarı kartlar: Berat Özdemir, Yusuf Yazıcı, Kaan Ayhan (Türkiye), Morten Thorsby, Hanche-Olsen (Norveç)

(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)
2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu)

2022 Dünya Kupası, Kerem Aktürkoğlu, Türkiye, Norveç, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Norveç: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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