SPOR 3 kentte üst lig coşkusu - Son Dakika

SPOR 3 kentte üst lig coşkusu

3 kentte üst lig coşkusuHatay'da 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevinciSüper Lig'e bir adım daha yaklaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da taraftarlardan meşaleli kutlamaKocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandıİSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs salgını nedeniyle ara...

3 kentte üst lig coşkusu

Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak

Hatay'da 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevinci

Süper Lig'e bir adım daha yaklaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da taraftarlardan meşaleli kutlama

Kocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandı

İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs salgını nedeniyle ara verildikten sonra yeniden başlayan futbol sezonunda sona yaklaşılırken, TFF 1'inci Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 53 yılın ardından Süper Lig'e yükselen Hatayspor ile geçen yıl düştüğü lige dönüşüne bir adım kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, taraftarlarına büyük coşku yaşattı. Eski günlerine dönüş sinyalleri veren Kocaelispor'un TFF 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkması da kentte sevinç gösterileriyle kutlandı.

HATAY'DA 53 YIL SONRA GELEN SÜPER LİG SEVİNCİ

Hüseyin BOZOK - Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, (DHA) - TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 yenerek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Hatayspor'un taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

53 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Hatayspor'un Adanaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nı doldurmaya başlayan Hataylılar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Bir yandan tezahüratlarda bulunup bir yandan şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar meşaleler ve konvoylarla Hatay sokaklarını inletti.

ŞAMPİYON HATAYSPOR, COŞKUYLA KARŞILANDI

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor deplasmanından 3 puan ile ayrılan Hatayspor, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hatayspor kafilesini taşıyan otobüs gece saatlerinde kente giriş yaparken, kalabalık taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Elde ettiği şampiyonluk ile 53 yıllık Süper Lig hasretine son veren Hatayspor, kentte büyük coşku ile karşılandı. Şampiyonluğu kutlayan taraftarlar takım otobüsüne alkışlarla eşlik ederek şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Hatay'ın Erzin ilçesinden Antakya'ya kadar gelen Hatayspor futbolcuları ve yönetimi taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı. Kente giriş sırasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, taraftarları selamladı. Başkan Savaş'a CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Mehmet Güzelmansur eşlik etti.

Erzurumspor Kulübü, Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR 3 kentte üst lig coşkusu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:58 Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde 10:49 Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu 10:47 Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti 10:22 Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak 10:13 Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir 10:08 Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için beklenmeyen iddia: Eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecekler 09:55 John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti 09:35 Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu 09:21 Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak 08:46 Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi 08:41 Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu 08:20 ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar 07:49 İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım 07:37 Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi 07:37 Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
10:58
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:49
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
10:47
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
10:22
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
10:13
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için beklenmeyen iddia: Eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecekler
10:08
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
09:55
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
09:35
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
09:21
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
08:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 11:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR 3 kentte üst lig coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]