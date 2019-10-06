Spor 300 basamaklı merdivende antrenman

Samsun'un Atakum ilçesinde, boks, kick boks ve muay thai kursları sporcuları, salonda sürdürdüğü antrenmanlarını, hafta sonu 300 basamaklı merdivende sürdürüyor. Sahil kıyısında koşu yapan sporcular, merdiven basamaklarını inip, çıkarak kondisyon antrenmanlarıyla güç depoluyor.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Mustafa Dağıstanlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen boks, kick boks ve muay thai kursları sporcuları, hafta içi salonda, hafta sonu ise salon dışında antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. İlçede sahil kıyısında koşu yapan sporcular, antrenman için Cedit Mahallesi'nde yer alan 300 basamaklı merdiveni de tercih ediyor. Sporcular, dik yokuşta bulunan merdiven basamaklarını inip, çıkarak kondisyon antrenmanlarıyla güç depoluyor. Sporcuların belirli periyotlarda merdivendeki antrenman anlarına tanık olanlar ise, şaşkınlıklarını gizleyemiyor, çalışmaları ilgiyle izliyor.

'BACAKLARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ'

'Kick boks' ve muay thai antrenörü Fahri Kılıçaslan, hafta içi 4 gün salonda çalışma yaptıklarını hafta sonları ise merdivenleri antrenman sahası olarak kullandıklarını söyleyerek "Açık havada hem sporcular daha çok oksijen depoluyor, daha çok ayaklarını konsantre etmesi açısından daha iyi olduğu için bu merdivenlere seçiyoruz. Merdivenlerde 300 basamak var iniş ve çıkış olmak üzere 5 tur halinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Gün geçtikçe tur sayısını artırıyoruz. Yaklaşık 3 haftadır burada çalışıyoruz. Bu antrenmana genelde müsabaka sporcuları katılıyor. Özellikle derece yapmış ya da yapacak olan arkadaşlarımıza bu çalışma ile bacaklarını kuvvetlendiriyoruz. Parkur olarak baktığımız zaman çok zorlu. Titreyerek çıkıp iniyoruz. Zor ama meyvesini de ringde gösteriyor" dedi.

'GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'

Kick boks sporcusu Fuat Aydın da (24) antrenmanların verimli, keyifli, bir o kadar da zor geçtiğini dile getirerek, "Hocamızın tercihleri doğrultusunda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sahilde koşuyoruz ardından merdivenlerde antrenman yapıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Çok zorlayıcı bir parkur. İn çık yaptığımız için tabii ki bir noktadan sonra zorlaşıyor. İnsanlar bizi gördüğü zaman şaşırıyorlar. Çünkü onların çıkmakta zorlandıkları merdivenlerde biz koşu yapıyoruz. Gençlere örnek olabiliyorsak bizim için harika bir şey" diye konuştu.

'BİZİ TAKDİR EDİYORLAR'

300 basamaklı merdivende antrenman yapmanın eğlenceli olduğunu ifade eden boks sporcusu Vedat Kaçar (17) ise "Çok zorlayıcı bir parkur. 300 basamağı setler halinde inip çıkıyoruz. Zaman zaman açma germe hareketleri de yapıyoruz. Dışarıdan görenler ilk önce şaşırıp kalıyorlar. Sporcu olduğumuzu öğrenince takdir ediyorlar. Bizi burada gören gençlerde örnek alıp spora başlayabiliyorlar" diye konuştu.