SPOR 31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı basın toplantısı yapıldı
7 dakika önce
SPOR 31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı basın toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:56 Kaynak: DHA
SPOR 31'inci Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı basın toplantısı yapıldı
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