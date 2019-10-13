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Spor 37'nci ford otosan kocaeli rallisi tamamlandı

1 saat önce

SPOR 37'nci Ford Otosan Kocaeli Rallisi tamamlandıDinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli), (DHA) - Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen 37'nci Ford Otosan Kocaeli Rallisi tamamlandı.

SPOR 37'nci Ford Otosan Kocaeli Rallisi tamamlandı

Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) - Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen 37'nci Ford Otosan Kocaeli Rallisi tamamlandı. Yarışı Murat Bostancı ve Onur Vatansever ikilisi birinci bitirdi.

Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonunun 6'ncı yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi, bugün koşulan yarışların ardından tamamlandı. Toplam 62 ekibin 9 etapta 292,44 kilometre koştuğu yarışlarda ekipler, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası'nda da puan almak için 18,22 kilometrelik 'Ford Otosan', 16,50 kilometrelik 'Transit', 8,28 kilometrelik 'Courier' ve 6,63 kilometrelik 'Custom' özel etaplarında mücadele etti. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde 2 gün süren yarışları genel klasmanda Murat Bostancı ve Onur Vatansever ikilisi birinci tamamladı. Yarışta ikincilik kupasını Burak Çukurova ve Vedat Bostancı ikilisi kaldırırken, üçüncü ise Cevdet Alptürk ve Murat Yücener ikilisi oldu. İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen tören ile kupalarını alan pilotlar büyük sevinç yaşadı.

Spor 37'nci ford otosan kocaeli rallisi tamamlandı

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Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:54 Kaynak: DHA
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