Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak - Son Dakika
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Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak

09.08.2022 22:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını gerçekleştirdi. 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlarda 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yer alacak.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlarda 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Erdoğan yaptı! 56 ülke sporcuları kıyasıya yarışacak

DEVLET BAŞKANLARI AÇILIŞTA

Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile sporseverler katıldı.

5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Erdoğan yaptı! 56 ülke sporcuları kıyasıya yarışacak

LOGODA 'KARDEŞ' KELİMESİ YER ALDI

Seremonide dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergiledi. Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021'i simgeliyor. Logoda aynı zamanda Arapça 'kardeş' anlamına gelen kelime yer alıyor.

5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Erdoğan yaptı! 56 ülke sporcuları kıyasıya yarışacak

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ TANITILDI

Törende Efes'ten Zeugma'ya, Göbeklitepe'den Ayasofya'ya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video yayınladı. Ardından milli marş eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Organizasyona katılan gönüllüler ile oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit töreni düzenledi.

5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Erdoğan yaptı! 56 ülke sporcuları kıyasıya yarışacak

ERDOĞAN, ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü KONYA Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev baş başa görüştü.

5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Erdoğan yaptı! 56 ülke sporcuları kıyasıya yarışacak
5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Erdoğan yaptı! 56 ülke sporcuları kıyasıya yarışacak
YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek verdi 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak - Son Dakika
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