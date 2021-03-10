SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım - Son Dakika

SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım

10.03.2021 10:53

Tur, 11 Nisan'da Kapadokya'da başlayacak ve 18 Nisan'da Kuşadası'nda tamamlanacakBisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı: Pandemide bisiklet kullanımı 2-3 kat arttıHasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) - Kapadokya'dan 11 Nisan'da start alacak ve 18 Nisan'da Kuşadası'nda sona erecek...

Tur, 11 Nisan'da Kapadokya'da başlayacak ve 18 Nisan'da Kuşadası'nda tamamlanacak

Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı: Pandemide bisiklet kullanımı 2-3 kat arttı

Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) - Kapadokya'dan 11 Nisan'da start alacak ve 18 Nisan'da Kuşadası'nda sona erecek 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım sürüyor. Organizasyonu heyecanla beklediklerini dile getiren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, pandemi sürecinde toplu taşıma araçlarında bulaş riski fazla olduğu için bisiklet kullanımının 2-3 kat artığını söyledi.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bu yıl 11 Nisan'da Kapadokya'da başlayacak. Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarıyla devam edecek organizasyon 18 Nisan'da Kuşadası'ndan sona erecek.

Toplam 1280 kilometrelik etaplardan biri olan Konya, bisiklete olan ilgisiyle dikkat çekiyor.

Konya, ova olma özelliği nedeniyle bisiklet kullanımı fazla olan kent olarak biliniyor. Büyükşehir Belediyesi de bisiklet severlerin trafikte daha rahat sürüş yapması için kentin farklı noktalarına toplam 550 kilometre bisiklet yolu yaptı. Ayrıca sadece bisiklet kullanıcıları için eski tramvaylardan biri nostaljik hale dönüştürülerek Kampüs- Alaeddin seferlerinde kullanılıyor.

BİSİKLET KULLANIMI ARTTI

Konya'da incelemelerde bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu heyecanla beklediklerini ifade etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle başta Konya olmak üzere yurt genelinde bisiklet kullanımının artığını belirten Başkan Erol Küçükbakırcı, şunları söyledi:

"Ülkemizde yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi ulaşımda bisiklet kullanıyor. Bundan sonraki süreçte ise bisiklet sporları da daha öne çıkacak. Konya'da 550 kilometre bisiklet yolu ve belediyeye ait bisikletler var. Konya, bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Pandemi başladığından bu yana hem bisiklete olan ilgi hem de kullanımı arttı. İnsanlar kalabalığa girmemek için açık havada bisikletle gidip gelmeye başladılar. Bisiklet kullanımının pandemi döneminde, normal sürecin 2-3 katına çıktığını söyleyebiliriz."

'BİR GÜN HERKES BİSİKLETE BİNECEK'

Başkan Küçükbakırcı, "Konya'da bisiklet kullanımı bir numara. Bundan 25 sene önce de baktığımızda, Konya dünya sıralamasına giriyordu. Bir gün herkes bisiklete binecek. Onun için herkes yerini alsın. Yollarda hareketlilik artınca, dünya güzelliklerin de artacağına inanıyorum" dedi.

SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım

Kuşadası, Bisiklet, Nisan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım - Son Dakika


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